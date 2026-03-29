◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）プロ２年目の都玲華（大東建託）は４バーディー、３ボギーの７１で回り、通算５アンダーの１４位で終えた。５打差１２位で出た都は前半の２番でボギーが先行したが、３番で３メートルに寄せてバウンスバック。９番パー４は７メートルをねじ込み、「あれで流れに乗れた」と１１番まで３連続バーディー。一時は首位