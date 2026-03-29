アイスダンスフリーの演技を終え、キスアンドクライで亡き兄クリスさんの写真を掲げるアリソン・リード（右）＝プラハ（共同）世界フィギュアのアイスダンスで母が日本人のリトアニア代表、アリソン・リードのカップルは7位。フリーの演技後は、6年前に30歳の若さで急死した元日本代表の兄クリスさんの写真を掲げた。五輪でも6位に入賞し「素晴らしいシーズンだった」と総括。「少し休みを取ってからコーチと話し合い、今後を決