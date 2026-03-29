俳優・川口春奈（31）が、29日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』春の2時間スペシャル（後7：00）に出演し、芸人顔負けの体当たりロケを繰り広げた。【写真】川口春奈『イッテQ！』温泉同好会に参加する様子川口は温泉同好会の“新弟子”として登場すると、レギュラー陣からは「嘘だろう？」の声。川口自身は「うれしくて楽しみで来ました」「何でもやります！」「念願の『イッテＱ！』なので！」とやる気満々。