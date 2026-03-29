ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野大賀主演、日曜・後８時）の第１２話が２９日、放送された。織田信長（小栗旬）と義兄弟となった浅井長政役で出演している俳優の中島歩がこのほどコメントを寄せた。台本を読んで「今作の長政について感じたのは、『本当にいい人だな』ということ。誠実な人間であるがゆえに、つらい思いをし続けてきたのだろうとも思いました」と感想を抱いた。「正直、僕は歴史にはあまり詳しくなく、長