オサスナに所属するMFホン・モンカヨラが、“ワン・クラブ・マン”への思いを語った。28日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。パチ・プニャル、オイエル・サンフルホ、ロベルト・トーレス…ホン・モンカヨラは、“ロス・ロヒージョス”のレジェンドの轍を一歩一歩と辿っている。2021年夏、スペイン国内に驚きをもたらした、2031年夏までの10年間の契約延長。直後に、東京オリンピックの銀メダリストとなるミッドフィルダーは