（資料写真）２９日午後５時５分ごろ、川崎市川崎区のＪＲ川崎駅で人身事故が発生した。ＪＲ東日本によると、東海道線や京浜東北線の全線で一時運転を見合わせた。計１５本で最大１時間１０分遅れ、約１万３千人に影響した。