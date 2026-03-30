“映画館を守るのは観客の責務ではなく、作り手の仕事だ”──。俳優ライアン・ゴズリングが、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の公開初日、満員の客席を前にして自らの考えを語った。 新型コロナウイルス禍以降、ハリウッドでは映画館に観客が戻っていないことが大きな懸念となっている。ストリーミングサービスの台頭もあり、年間の興行成績は2019年の水準に戻っていないのが現状だ。フィルムメイカӦ