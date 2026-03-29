3月29日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。中京競馬場で行われた春のG1開幕戦・高松宮記念の予想結果を報告した。前日の動画ではラストランのナムラクレアを本命に指名。「臨戦過程、枠、展開予想を考慮して最も馬券に絡みそう」とコメントしていたが、結果は無念の6着。序盤のポジション取りに苦しみ