Á°ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ç¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤¬£²£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µºÊ¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤­ºâÌ³Âç¿Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¡ª¡©¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¤Á¤ã¤ÖÂæÊÖ¤·ÂçÍ½ÁÛ£Ó£Ð¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢Á°¸ÀÅ±²ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¡¢¤½¤ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÂ¾¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¹ñÌ±¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«