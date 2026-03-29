歌手チョン・ソミが、数百万ウォン（数十万円）相当のブランド物のアクセサリーを紛失した。去る3月27日、チョン・ソミはあるラグジュアリーブランドに言及し、「ネックレスとブレスレットを失くしてしまった」と明かした。【写真】チョン・ソミ、日本のタクシーで“土足上げ”続けて、「大丈夫。多分私のバッグのどれかに入っているはず。でも、希望を失いたくないから、あえて探さないでいる」と綴っていた。しかし、残念ながら