日本ハムが開幕3連戦で8本塁打を放った。初戦は1回に清宮幸が先制の1号2ラン。さらに2死から万波も1号ソロを放った。7回には水谷にも1号ソロが出た。第2戦は初回に野村が1号ソロ。4回みは新外国人カストロにも来日1号ソロが出た。第3戦は2回に万波がバックスクリーンへ同点2号ソロ、2点を勝ち越された直後の3回には清宮幸が反撃の2号ソロ。8回には郡司に1号ソロが飛び出した。3試合で8本塁打。シーズン143試合に換算する