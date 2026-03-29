俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）に浅井長政役で出演中の中島歩がコメントを寄せた。【写真多数】豪華キャスト38人！仲野太賀、吉岡里帆、浜辺美波、小栗旬、竹中直人ら…【浅井長政について】台本を読んで、今作の長政について感じたのは、「本当にいい人だな」ということ。誠実な人間であるがゆえに、つらい思いをし続けてきたのだろうとも思いました。正直、僕は歴