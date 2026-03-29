俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4月5日、第13話「疑惑の花嫁」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞織田信長（小栗旬）の命により、小一郎（仲野太賀）は安藤守就（田中哲司）の娘・慶（ちか）（吉岡里帆）をめとることに。藤吉郎（池松壮亮）は喜ぶが、慶には悪い噂があり、しかも“ある理由”から織田家を憎んでいた。そして、信長は越前・朝倉氏との戦を決意。息子を朝