俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は29日、第12話が放送され、のちに主人公・豊臣秀長の正妻となる慶（ちか）役に挑む女優の吉岡里帆（33）が初登場。大河初出演を果たした。登場は2シーン、計約40秒のみで、台詞もなかったが、謎めいた人物像を体現。インターネット上で話題を集めた。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本