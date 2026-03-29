俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は29日、第12回「小谷城の再会」が放送され、北近江の戦国武将・浅井長政を好演している俳優の中島歩（37）からコメントが到着した。大河出演は2021年「青天を衝け」以来5年ぶり2回目。戦国大河は初となる。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一