準決勝２試合が行われ、決勝の顔合わせは智弁学園（奈良）―大阪桐蔭（大阪）に決まった。智弁学園は中京大中京（愛知）に逆転勝ちし、優勝した２０１６年以来の決勝進出。１０年ぶり２度目の栄冠を目指す。決勝は３１日に行われる予定。智弁学園２−１中京大中京智弁学園が競り勝った。六回に馬場井が同点打を放ち、八回、４番逢坂の適時二塁打で勝ち越した。エース杉本は完投。中京大中京は終盤、守備が乱れた。杉本「うまく