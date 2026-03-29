明治時代初期の松江を舞台とした朝ドラ『ばけばけ』も、まもなく最終回。画面越しに伝わる女性俳優たちの凛とした雰囲気や佇まいが、物語に花を添えていました。All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する美しいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！【6位まで