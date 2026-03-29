お金を稼ぐことについても前向きになれる時期？衝動買いには注意2026年4月は、牡羊座に惑星が集中します。具体的には太陽、火星、土星、海王星、そして15日には水星も仲間入り。牡羊座は12星座の一番最初に位置する星座だし、積極性や行動力を意味する星座ですから、4月は非常にエネルギッシュなひと月になるでしょう。お金を稼ぐことについても前向き。特に目新しい投資や、今までやったことのない蓄財法には意欲的になるでしょう