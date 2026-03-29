上高地温泉は、長野県松本市の国立公園内、標高約1500mに位置しており、国の特別名勝・特別天然記念物「上高地」の中に湧き出る、非常に希少な温泉です。マイカー規制が行われている純粋な自然環境の中に位置するため、穏やかな静寂が保たれています。泉質は主に単純温泉で、刺激が少なく肌に優しいやわらかな湯ざわりが特徴です。神経痛や関節痛、登山の後の筋肉痛への効能があるとされています。冬期（11月中旬〜4月中旬）は上高