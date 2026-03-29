2026年4月は、過去の成功パターンを捨てることが最大の開運アクションです。特に4月26日以降は、より軽やかさと柔軟さが求められる時代へと加速していきます。そんな4月のラッキーカラーは「スカーレット（鮮やかな赤）」。今回は、スカーレットを取り入れた春のカラーコーディネートをご紹介します！スカーレット×ネイビーのコントラスト配色情熱や活力を象徴する「スカーレット」と冷静さや信頼感を与える「ネイビー」が組み合