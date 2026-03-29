３月28日、私はスコットランドのグラスゴーで開催された国際親善試合のスコットランド代表対日本代表の試合を取材した。日本は、アメリカ、カナダ、メキシコの開催国３か国を除いて、最初に北中米ワールドカップの本大会出場を決めたチームであり、いまやW杯の常連だ。一方のスコットランドの道のりはそれほど順調ではなく、欧州予選デンマーク戦での劇的勝利を経て、1998年以来となるW杯出場を確定させたばかり。両者の立ち位