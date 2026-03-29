松崎町では、3月29日、地元の偉人の功績を語り継ぐイベント「松崎三聖まつり」が開かれました。 【写真を見る】郷土の偉人の功績を語り継ぐ「松崎三聖まつり」開催 北海道特産品も販売＝静岡・松崎町 松崎町では、地元出身で、幕末から明治期にかけて活躍した偉人3人を「三聖」と呼び、称えています。 「三聖」とは▼幕末の漢学者・土屋三余、▼明治期の実業家・依田佐二平、▼その弟で北海道十勝平野の開拓者・依田勉三の3人で