街なかに賑わいを生み出そうと静岡市の中心市街地でラジオの公開生放送などのイベントが行われました。 【写真を見る】街なかに賑わいを「けやきIRODORIFES（イロドリフェス）」開催 『四千頭身』の都築拓紀さんも登場＝静岡市 3月29日、静岡市の中心市街地のけやき通りで行われた「けやきIRODORIFES（イロドリフェス）」。 イベントではSBSラジオ「ヌンヌンヌーン」の公開生放送などが行われました。 番組のゲストには