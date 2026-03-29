袋井市の物流会社が記念品用の化粧箱のデザインを高校生に依頼し、このほど完成しました。 【写真を見る】「貴重な経験」物流会社が記念品用の化粧箱デザインを高校生に依頼 完成品をプレゼント＝浜松市 こちらが出来上がった化粧箱です。会社のシンボルトラックが描かれています。 袋井市に本社を置く「遠州トラック」が会社設立60周年にあわせて関係者に記念品を配ろうと化粧箱のデザインを浜松江之島高校の美術部に依頼し、1