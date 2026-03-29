「解ける喜び」をすべての人に届けようと、人気パズル「数独」の魅力に触れることができるイベントが開かれました。 【写真を見る】「解ける喜び」をすべての人に 人気パズル「数独」イベント開催 "数独の女神"荒井奈緒さんも登場＝静岡市 静岡市と浜松市の会場で約200人が参加した数独のイベント。 数独とは、9×9のマス目に1から9までの数字を重複しないように配置するパズルで、多くの人に親しまれています。 3月29日のイベ