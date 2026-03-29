NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）は、大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。■第13回「疑惑の花嫁」信長（小栗旬）の指示で、小一郎（仲野太賀）は守就（田中哲司）の娘・慶（吉岡里帆）をめとることに。藤吉郎（池松壮亮）は喜ぶが、慶には悪いうわさがあり、しかもある理由か