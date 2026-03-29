◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）開幕１軍メンバーを外れた巨人の大勢投手が、３１日からの中日３連戦（バンテリンドーム）に同行する見込みとなった。村田ヘッドコーチは２連敗を喫した阪神戦後に「大勢自体は『準備できた』ってことだったので、その準備はできていると思います」。出場選手登録をするかは明日以降に慎重に決断していく方針で「昨日（２軍戦で）投げて今日、明日まで様子を見た