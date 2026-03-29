２０２４年１２月に米国へ移住したお笑い芸人のゆりやんレトリィバァが２９日に決勝が行われたＦ１日本グランプリを観戦した。２９日にインスタグラムで「Ｆ１ｉｎＳｕｚｕｋａＪａｐａｎ」と投稿。ゆりやんがレースを見ながらレーシングカーを必死に目で追いかけたり、メルセデスのピット前でポーズをとる姿、トロフィーと映る様子などを動画にしてアップした。この投稿には「爆音最高だね」「おもろいーー」「Ｆ１と同じく