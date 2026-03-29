体操男子の日本代表が２９日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターで今季の国内初戦となる全日本選手権（４月、高崎）に向けた試技会を公開し、パリ五輪団体金メダリストで日本の主将を務めた萱和磨（セントラルスポーツ）は、全体６位だった。得点は伸びなかったとはいえ、６種目で大きなミスなくこなし、床（３位）ではガッツポーズも飛び出したように復活をアピールした。「ミスなく６種目できたのは大きな前進かな