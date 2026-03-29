◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、１９歳ルーキーの藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）が１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算８アンダーの４位に入った。新人一番乗りのトップ５入りに「うれしい。すごくいいプレーができた」と笑みを浮かべた。一気にリーダーボードの上位に躍り出たのは、１０番パー５。残