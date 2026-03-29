◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節いわき１―０磐田（２９日・ハワスタ）Ｊ２磐田はアウェーのいわき戦で０―１と敗れ、４連敗を喫した。開幕から９０分間での勝利はなく、クラブワーストとなる８試合未勝利を更新した。今季初スタメンのＭＦ川崎一輝は右ウィングバックで９０分間戦い抜いた。チームはワントップをＦＷマテウス・ペイショットに変更し、最終ラインを４枚から３枚に変更。ボランチにはＭＦ植村洋斗を