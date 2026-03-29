大相撲の春巡業が２９日、三重・伊勢市の伊勢神宮で始まった。巡業初参加の幕内・藤凌駕（藤島）は幕下以下の力士に胸を出した。巡業は観戦を含めて初めてで「地方巡業しか来られないファンもいる。みんなが通る道なのでしっかりとやらないといけない」と持ち前のハキハキとした口調で話した。新入幕だった春場所は７勝８敗。ファンからは握手などを求められ、「それも大事だけどまずは自分のことが大事」。終盤に３連敗を喫し