29日午前5時ごろ、茨城県水戸市の県道で32歳の女性が乗用車にはねられ死亡するひき逃げ事件があり、26歳の会社員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された会社員・佐藤大輝容疑者（26）は、29日午前5時ごろ、茨城県水戸市の県道で近くに住む根岸くるみさん（32）を車ではね、そのまま逃走した疑いがもたれています。根岸さんは意識がない状態で倒れていて、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されたということ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 篠田麻里子が再婚 お相手はCEO
- 2. 芸名で航空機発券巡り批判殺到
- 3. 名古屋のネカフェに赤ちゃん遺体
- 4. オタ活できず イラン攻撃に抗議
- 5. 貯金できない人 風呂場でわかる
- 6. ヒカキン「超意味深」投稿
- 7. 高市首相、取材対応は少なく 歴代と比べ、Xでは連日発信
- 8. 愛菜と福は対照的 在校生が証言
- 9. 天竺川原 3月末で吉本興業を退社
- 10. 特急「ひだ」運転士が走行中に約23秒間居眠り 制限速度16キロ超え名古屋駅に進入 JR東海
- 1. 名古屋のネカフェに赤ちゃん遺体
- 2. オタ活できず イラン攻撃に抗議
- 3. 特急「ひだ」運転士が走行中に約23秒間居眠り 制限速度16キロ超え名古屋駅に進入 JR東海
- 4. 女子刑務所 下半身から凄い臭い
- 5. 池袋刺殺 交互に刺し続けたか
- 6. 逆らえず 美智子さまと特殊関係
- 7. 青切符 聞き取り困難症者の不安
- 8. ハンター逆転勝訴「最高裁最高」
- 9. 首都高で男性が車にはねられ死亡
- 10. 「ガソリン使わすな」危機的状況
- 1. 高市首相、取材対応は少なく 歴代と比べ、Xでは連日発信
- 2. 診療中に蹂躙「わいせつ歯科医」
- 3. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 4. 喘ぐような声 倒れている母発見
- 5. 尿路結石になる?意外な食習慣
- 6. 茂木氏「米欧の橋渡し役」に
- 7. 2児の母 家事1日37分にできた訳
- 8. 池袋刺殺 最善の措置取っていた
- 9. 飛び石で傷 拒否できるケースは
- 10. 田久保真紀氏 新たに書類送検
- 1. 「変貌」の中国人 活動を再開
- 2. 日本人が二度見する韓女優の名前
- 3. 平均年収1000万円 韓国民喜べず?
- 4. イラン 船舶3隻の海峡通過を阻止
- 5. イラン 日本船巡り関係国と疎通
- 6. イ・サンボさん 遺体で発見か
- 7. 全米で大規模な反トランプデモ
- 8. 横転事故 タイガー・ウッズ逮捕
- 9. 米 イランでの地上作戦を準備か
- 10. 家電を濡らす…米・女性を逮捕
- 1. 貯金できない人 風呂場でわかる
- 2. とんでもない置き土産→顔面蒼白
- 3. 元CAが語る 皇族の利用後の機内
- 4. ガソリン巡り「国民の覚悟」発言
- 5. NHKの受信契約 忘れたら返金も?
- 6. ホルムズ海峡通らない初の原油
- 7. 150億円WBC独占に「完全勝利」
- 8. エアコン 2027年から値上がりか
- 9. 「モス嫌い」を徹底分析→大成功
- 10. 千葉県で最も高いビル 誕生へ
- 1. 米で広まる「小型太陽光パネル」
- 2. ひろゆきら 国産SNS立ち上げた訳
- 3. 今すぐオフにすべきLINEのID設定
- 4. 死角なしの通信プラン 最適解は
- 5. クレカマニアが超有能クレカ「三井住友カードゴールド（NL）」を私がメインカードにしない3つの理由を解説
- 6. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 7. 新スマホ「Nothing Phone (4a)」と「Nothing Phone (4a) Pro」が日本でもまもなく発売に！型番「A069」と「A069P」が技適通過
- 8. 未発表の次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Fold8 Wide」、「Galaxy Z Flip8」と見られる型番が認証を通過
- 9. 無料でネットワーク構成図を自動的に更新するツール「Scanopy」、一度設定すればメンテナンスは不要でネットワークをスキャンしてホストやサービスを検出し接続関係をインタラクティブに可視化、オープンソースでセルフホスト可能
- 10. 「iOS 14」が発表、ホーム画面をカスタマイズ可能に
- 11. Windows 11のUIが本当にヒドイ、存在するべきスライダーが消え去り「0」と「3」しか選択できず項目名も意味不明
- 12. NHK「ラジオ第2放送」が29日終了。95年の歴史に幕
- 13. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 14. 日本製鉄「黒ZAM」のページ開設
- 15. 「ずばぬけたコスパ」を感じた！ 最新ファーウェイスマホやタブレットをこってりインプレ
- 16. 「AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」は“ゲーミング向け”とは銘打たれなかった
- 17. ミラーレスGFX100 II アプデ公開
- 18. ドリンクもスマホもどっちも置ける！ドリンクホルダー取付式の車載ホルダー
- 19. 温暖化も食糧危機も解消できるか？メタンを食べる細菌からタンパク質が作れた
- 20. 人気の「ダンボー」シリーズの完全ワイヤレスイヤホン「cheero DANBOARD Wireless Earphones Bluetooth 5.1」が登場！防水やaptXなどに対応
- 1. ルール改正 競技レベル低下危惧
- 2. 上坂すみれ アイアンマン王座に
- 3. 智弁学園 逆転勝ちで決勝進出
- 4. 浅田真央が指導者の実戦デビュー
- 5. 大不振で緊急交代? 角田に注目も
- 6. 大谷 真美子さんへ愛にじませた
- 7. 村上 MLB初本塁打も史上初
- 8. 森保J 韓国紙も評価する「強さ」
- 9. 「中国代表がジャイアントキリング！」新体制でW杯出場国に２発快勝、母国メディアは意気揚々「ついに浮上の兆しを見せた」
- 10. 大谷が被害者に…判定「エグイ」
- 1. 篠田麻里子が再婚 お相手はCEO
- 2. 芸名で航空機発券巡り批判殺到
- 3. ヒカキン「超意味深」投稿
- 4. 天竺川原 3月末で吉本興業を退社
- 5. 愛菜と福は対照的 在校生が証言
- 6. 「格付け」番組初の不名誉記録
- 7. 「アニメジャパン」開催地変更へ
- 8. 「おまかせ!」に干された人物は
- 9. CM少ない 辻夫婦に新たな脅威
- 10. 紗理奈「女性ホルモンほぼない」
- 1. オシャレな人がやらないこと3選
- 2. 3COINSのメガネケースが便利
- 3. ADHD女性 37歳で計画外の妊娠
- 4. 12人出産は異常? 当事者が語る
- 5. 「港区女子」の格差を描く漫画
- 6. 共働き夫婦の「発想」に称賛の声
- 7. 梅沢富美男 NEWSで浮気バレる
- 8. 知らなかった あのちゃんが絶句
- 9. 10%オフの無印良品週間 明日まで
- 10. 「サブスク整形」の恐ろしい罠