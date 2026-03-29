29日午前5時ごろ、茨城県水戸市の県道で32歳の女性が乗用車にはねられ死亡するひき逃げ事件があり、26歳の会社員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された会社員・佐藤大輝容疑者（26）は、29日午前5時ごろ、茨城県水戸市の県道で近くに住む根岸くるみさん（32）を車ではね、そのまま逃走した疑いがもたれています。根岸さんは意識がない状態で倒れていて、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されたということ