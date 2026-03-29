「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）終盤に粘りを発揮した阪神が、逆転勝利で２年連続の開幕カード勝ち越しを決めた。巨人先発の新人・山城を三回途中でＫＯ。５得点とたたみかけて序盤でリードを広げた。ポイントになったのは１点を追う二回だ。大山、伏見の死球から好機を広げ、伊藤将の左翼線２点二塁打で一気に試合をひっくり返した。２死球後には指揮官がベンチを出てきて不穏な空気も漂った中、これが打線に火