日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！春の２時間スペシャル」が２９日に放送された。人気企画・温泉同好会ｉｎニュージーランドに超人気女優の川口春奈が新弟子として参戦。共演者らを驚かせた。川口は「やっと呼んでいただいて！うれしくて楽しみで！なんでもやります！念願の『イッテＱ』なので」と笑顔を見せた。川口は、人気観光地・ロトルアで泥温泉に挑戦。ＳＮＳも「川口春奈さんの熱湯リアクション可愛い」「川