[3.29 国際親善試合 U-21日本 1-2 U-23韓国 天安]U-21日本代表は29日、韓国・天安のコリアフットボールパークで行われた国際親善試合でU-23韓国代表と対戦し、1-2で敗れた。前半34分、後半4分に失点。同35分にはMF石井久継が1点を返した。韓国遠征は2連敗に終わった。27日のU-21アメリカ代表戦(●0-2)から中1日でスタメン全員を入れ替え。4-3-3の布陣で、GKピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF関富貫太、DF土屋櫂大、