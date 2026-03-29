3月29日に東京ビッグサイトで開催された「AnimeJapan 2026」にて、『葬送のフリーレン』第2期スペシャルステージが開催され、フリーレン役の種粼敦美、フェルンの市ノ瀬加那、シュタルク役の小林千晃が登壇した。 参考：『葬送のフリーレン』なぜ壮大な劇伴に？Evan Callが語る日本アニメのユニークさ TVアニメ『葬送のフリーレン』は、3月27日に第2期の放送を終えたばかり。放