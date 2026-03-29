日本サッカー協会(JFA)は29日に定時評議員会と理事会を開催し、宮本恒靖氏を会長に選任した。宮本氏は会長2期目となる。宮本氏は2024年3月に戦後史上最年少の47歳でJFA会長に就任。現在は国際サッカー連盟(FIFA)競技規則委員会委員長や東アジアサッカー連盟競技会委員会委員長なども担当している。JFAは併せて理事、監事、委員長、名誉役員の選任も行った。それぞれのメンバーは以下の通り。※=新任、役職変更■理事会▽会長