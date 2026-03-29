3月29日に東京ビッグサイトで開催された「AnimeJapan 2026」にて、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』スペシャルステージが開催され、司波達也役の中村悠一、司波深雪役の早見沙織、四葉真夜役の斎藤千和、新発田勝成役の小野大輔、津久葉夕歌役の茅野愛衣が登壇した。 参考：結川あさき×矢野妃菜喜×中村悠一にとって“逃げ上手”とは苦手なこととの向き合い方を語る シリーズ累計2500万部を突破する