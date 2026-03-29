女優の永野芽郁が、『フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」』を発売することが発表された。発売日は2026年6月21日。表紙＆収録カットとともに本人からのメッセージも公開された。 【写真】収録カットも公開！永野芽郁スペシャルBOX『MAGNOLIE』 2009年のデビューから17年。NHK連続テレビ小説『半分、青い。』の主演を始め、数々のドラマや映画での主演を務めてきた実力派女優・永野芽