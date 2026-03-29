【その他の画像・動画等を元記事で観る】 名古屋発の4人組バンド・ねぐせ。が、3月29日に開催した自身初の主催フェス『HOT de GOOD fest. 2026』にて、新曲「青春バイブレーション」を4月8日に配信リリースすることを発表した。 ■新生活が始まる季節に、力強く心のギアを入れてくれるポジティブなアッパーチューン 本ライブでも初披露された「青春バイブレーション」は、彼ららしいポジティブな