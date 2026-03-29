この記事をまとめると ■いまだ年間100件を超える飲酒死亡事故が発生している ■物流業界では運転前にアルコールチェックをするなどといったルールが設けられている ■アルコール・インターロックシステムなるシステムの導入も進んでいる 飲酒運転撲滅の切り札はアルコール・インターロック いうまでもないが、飲酒運転は絶対にやっていけない行為である。にもかかわらず、年間100件を超える飲酒死亡事故が発生しているのだとい