お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める29日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。歌手・和田アキ子（75）がMCを務めるTBS「アッコにおまかせ!」（日曜前11・45）が同日に最終回を迎えた件について言及した。この話題になると、有吉は「40年って…想像がつかないよな。アッコさんて凄いな」と驚きを語りながら「私も2年ぐらい、準レギュラーみたいな感じで出してもら