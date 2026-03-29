体操男子の強化合宿で行われた試技会の床運動で演技する岡慎之助＝味の素ナショナルトレーニングセンター体操男子の強化合宿が29日、東京都の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、全日本選手権（4月・高崎アリーナ）初優勝を狙うパリ五輪覇者の岡慎之助が試技会で6種目合計85.232点を出して1位だった。2位の杉野正尭に3.400点の大差で「絶対に勝つという強い気持ちで練習していく」と話した。全日本6連覇が懸かる世