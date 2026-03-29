イランへの攻撃が始まって１か月。原油不足の懸念が高まる中、フィリピンは世界に先駆けて「エネルギー非常事態宣言」を発出しました。現地をたずねてみると、燃料高騰の影響で町にも変化が起きていました。 （詳しくは動画でご覧ください／3月29日放送『真相報道バンキシャ！』より）