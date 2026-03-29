TBS系「THE TIME,」（月〜金曜午前5時20分）月曜日レギュラーで「けさの一曲」を担当する、ジャズピアニストのRINAが29日、インスタグラムを更新。30日の放送をもって、しばらくの間、出演を休むことを報告した。RINAは「明日の出演をもちまして、TBS『THE TIME’』『THE TIME,』の“月曜レギュラー出演”をしばらくの間お休みさせていただくことになりました！また元気に戻ってきますね」と報告した。そして「明日も感謝の気