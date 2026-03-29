ボートレース平和島の「スカパー！・第２５回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」は２９日、準優勝戦が行われた。堀越雄貴（２６＝東京）は１０Ｒに１号艇で出走。スタートは立ち遅れたが、冷静に立ち回って押し切って１着。優出一番乗りを果たした。レース後は「緊張しました。めっちゃホッとしてます」と安堵の表情を浮かべた。舟足に関しては「スリット足はいいです。上位だと思います。１Ｍも回ってグリップして前に進んでく