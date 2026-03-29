巨人の新助っ人であるボビー・ダルベック内野手（３０＝前前ロイヤルズ傘下３Ａ）が２９日に、阪神戦（東京ドーム）に「４番・一塁」で先発出場。２点を追う５回に来日２号の同点２ランを放ち、本拠地を沸かせた。開幕戦初戦から豪快な一発を放った?Ｇの大砲?が、この日も存在感を見せつけた。２点ビハインドの５回一死一塁から打席に立った助っ人は、阪神３番手・湯浅の４投目１４８キロの内角高め直球を完璧にとらえ、左中間