女子プロレス「マリーゴールド」の３Ｄトリオス王座戦（２９日、東京・靖国神社相撲場）は王者組の桜井麻衣＆翔月なつみ＆山中絵里奈が、昨年デビューしたスーパールーキートリオの山岡聖怜＆心希＆山崎裕花を下し２度目の防衛に成功した。若手３人衆の勢いに苦戦を強いられた王者組だったが、１０分過ぎ山中がプランチャを炸裂し連係技で流れを一気に引き寄せる。最後は桜井が心希をバックドロップでマットに叩きつけた後、