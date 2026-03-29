筆者の友人・M美は、何でも思ったことを言ってしまう義母のことで悩んでいました。人を傷つけることの多い義母でしたが、M美の娘に対する思いやりのない暴言に対して、とても腹が立ったそうです。 義母 義母は自称「サバサバした性格」で、「過去のことは水に流す」タイプだと言っているのですが、心無い一言で周囲の人を傷つけることが多い人。私は結婚当初から、そんな義母の振る舞いが苦手でした。 娘が中学生になった頃、